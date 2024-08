America's Cup, partono le regate preliminari: Luna Rossa Prada Pirelli incontra all'esordio Emirates Team New Zealand

il programma

L'equipaggio tricolore affronterà nella prima giornata di gare la squadra oceanica prima di tornare nuovamente in acqua per la sfida con i francesi di Orient Express

© Ufficio Stampa L'attesa è finita, il sipario sull'America's Cup è pronto ad alzarsi. Nel pomeriggio di giovedì 22 agosto la competizione velistica più celebre al mondo prenderà al via con le regate preliminari che vedranno i nuovi AC75 affrontarsi per la prima volta in una serie di sfide "uno contro uno" seguendo il format che verrà riproposto durante la corsa alla Coppa delle Cento Ghinee. Un inizio subito con il botto per Luna Rossa Prada Pirelli che scenderà in acqua a Barcellona contro Emirates Team New Zealand.

Vedi anche vela La grande vela sbarca sulle reti Mediaset: ecco la programmazione dell'America's Cup Un appuntamento probante per l'equipaggio guidato da Max Sirena che potrà testare la propria imbarcazione contro la detentrice del trofeo e favorita numero uno per la vittoria finale. Una sorta di "finale anticipata" secondo molti con la barca italiana che scenderà in acqua nella seconda delle quattro regate in programma a partire dalle ore 14.

Le gare, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 durante le regate di Luna Rossa oltre che in streaming sul sito di SportMediaset, saranno aperte dalla sfida fra Alinghi e Orient Express, mentre il terzo appuntamento di giornata riguarderà INEOS Britannia e American Magic. A chiudere sarà ancora una volta Luna Rossa che si troverà di fronte Orient Express per disegnare un primo quadro della situazione.