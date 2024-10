Luna Rossa, Max Sirena non si dà pace per la Louis Vuitton Cup: "Non dormo più, non so se sono l'uomo giusto"

Parole preoccupanti quelle rilasciate da Sirena in un'intervista al Corriere della Sera e che mettono in ansia l'intero mondo della vela italiana: "Voglio dedicare tempo a me stesso per capire cosa e dove ho sbagliato. C’è una domanda che mi faccio in continuazione: sono ancora la persona giusta per questo lavoro? Perdere lo metto in conto, figuriamoci. Ma c’è una delusione cocente con la quale non riesco a venire a patti: avevo promesso a Bertelli che gli avrei portato la Coppa - ha sottolineato il team director di Luna Rossa -. Non ho mantenuto la parola. Cercherò di essere onesto, per il rispetto che devo a Patrizio e a chi ha lavorato con me. Sennò si rischia di diventare ridicoli. Cosa avrei fatto di diverso? Non lo so. Ma so che a questa America's Cup ci tenevo davvero tanto".