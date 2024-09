Luna Rossa Prada Pirelli torna in gara nella Louis Vuitton Cup: iniziano le semifinali con NYYC American Magic

IL CALENDARIO DI SABATO

L'equipaggio guidato da Max Sirena esordirà nel pomeriggio di sabato 14 settembre contro il team statunitense, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset

Dopo qualche giorno di stop per rimettere in ordine le idee, la Louis Vuitton Cup riparte con le semifinali. La competizione, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset, deciderà la sfidante di Emirates Team New Zealand nella 37a America's Cup, ma prima è necessario passare da un'accesa fase a eliminazione diretta che vedrà protagonista Luna Rossa Prada Pirelli.

L'equipaggio guidato da Max Sirena sarà chiamata ad affrontare NYYC American Magic in un doppio appuntamento in programma nel pomeriggio di sabato 14 settembre che vedrà il team tricolore puntare al riscatto dopo il brutto finale di Round Robin. Ad aprire la giornata sarà infatti il sindacato italiano che scenderà in acqua alle 14.10 per poi affrontare la seconda prova alle 15.22. Nel mezzo andrà in scena invece la seconda semifinale con INEOS Britannia che si scontrerà alle 14.46 con gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing per poi concludere alle 15.58.