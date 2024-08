Luna Rossa Prada Pirelli sconfigge INEOS Britannia e si qualifica alla finale delle regate preliminari

AMERICA'S CUP

L’equipaggio italiano ha rafforzato la seconda posizione in classifica complice il ritiro di NYYC American Magic nella seconda regata, in onda su Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset

Terza giornata di regate preliminari ancora una volta vincente per Luna Rossa Prada Pirelli che ha conquistato il successo nella prova con gli inglesi di INEOS Britannia, in onda sul Canale 20 e in streaming sul sito di SportMediaset.Il sindacato tricolore ha sfruttato un errore nell’ingresso del campo di gara da parte dei britannici che hanno dovuto immediatamente scontare una penalità. Ciò ha fatto volare gli uomini di Max Sirena al comando della competizione in preparazione all'America's Cup balzando al secondo posto in classifica complice il ritiro di NYYC American Magic durante la sfida contro Orient Express. Questa situazione ha permesso a Luna Rossa di garantirsi la finale con Emirates Team New Zealand in programma domenica 25 agosto.

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND DOMINA LA QUARTA REGATA CON ALINGHI E RAGGIUNGE LUNA ROSSA PRADA PIRELLI IN FINALE

Partenza leggermente migliore per Alinghi Red Bull Racing che però ha perso subito il comando a causa della virata verso destra di Emirates Team New Zealand. Gli incroci hanno favorito gli oceanici che hanno saputo proteggere al meglio la propria posizione tenendo maggiormente la parte centrale del campo di regata transitando al primo cancello di bolina con un vantaggio superiore ai cento metri.

Già sul primo lato di poppa i Kiwi hanno triplicato il distacco preparandosi così a ottenere la quarta vittoria consecutiva che ha permesso loro di raggiungere Luna Rossa Prada Pirelli in finale. Emirates Team New Zealand ha quindi provato qualche soluzione diversa nel corso degli ultimi due giri imponendosi comunque con 1'15" di vantaggio sugli elvetici.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI VINCE LA REGATA CON INEOS BRITANNIA E AGGANCIA EMIRATES TEAM NEW ZEALAND A QUOTA TRE PUNTI

Vittoria particolarmente importante per Luna Rossa Prada Pirelli che nella terza regata di giornata si è aggiudicata la vittoria sugli inglesi di INEOS Britannia. Gli uomini di Max Sirena hanno sfruttato una penalità inflitta agli avversari al via salendo così a quota tre punti in classifica, appaiati a Emirates Team New Zealand.

Fasi di pre-partenza concitate con INEOS Britannia che ha rischiato di anticipare il via passando al limite subendo poco dopo una penalità. I britannici sono passati però in campo di regata prima di quanto previsto dovendo scontare il provvedimento e ritrovandosi così immediatamente a oltre duecento metri di ritardo dal sindacato italiano. Un distacco che è rimasto pressoché costante anche sul primo lato di poppa dove Luna Rossa è passata con sedici secondi di ritardo avvicinandosi al terzo punto della competizione.

Se sul lato di bolina INEOS Britannia è riuscito a tenere botta e avvicinarsi leggermente a Luna Rossa, su quello di poppa il sindacato italiano si è dimostrato decisamente più rapido transitando al secondo cancello con ventotto secondo di vantaggio, raddoppiando di fatto il distacco. Un andamento che si è ripetuto anche nel corso dell'ultima tornata con Luna Rossa che ha costretto INEOS Britannia a virare nell'onda creata dalla barca italiana chiudendo con 46 secondi di vantaggio sugli avversari.

ANTICIPATA LA PARTENZA DELLA TERZA REGATA CON LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Complice il ritiro prematuro di NYYC American Magic nella seconda regata di giornata, è stata anticipata la prova fra Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia, al via alle 15.15. Anticipata anche la partenza dell'ultima regata fra Emirates Team New Zealand e Alinghi Red Bull Racing, riprogrammata alle 15.51.

PROBLEMI IN PARTENZA PER NYYC AMERICAN MAGIC. RITIRO NELLA SECONDA REGATA

Difficoltà tecniche per NYYC American Magic che sono caduti in acqua prima della regata contro Orient Express a causa di un problema al flat. L'imbarcazione statunitense non è più riuscita a gestire i propri movimenti dovendosi arrendere prima della partenza. A conquistare il punto è stato quindi l'equipaggio francese che ha mosso la propria classifica.

Primo punto per INEOS Britannia che, all'esordio nella terza giornata di regate preliminari, ha conquistato il successo su Alinghi Red Bull Racing. Un risultato che riguarda anche Luna Rossa Prada Pirelli che affronterà gli inglesi in occasione della terza regata di giornata.

Partenza subito concitata per Alinghi Red Bull Racing e INEOS Britannia che hanno attraversato la linea di partenza fianco a fianco con gli svizzeri che hanno preso il lato destro immediatamente, ma senza guadagnare un vantaggio sugli inglesi. In vista dell'ingresso nel primo cancello di bolina, i britannici hanno sfruttato lo spostamento di lato entrando così davanti ad Alinghi e prendendo così con un leggero comando il primo lato di poppa.

Quella mossa è diventata decisiva per le sorti della regata con INEOS Britannia che si è confermata più veloce rispetto agli avversari transitando a un terzo di gara con poco più di cento metri di vantaggio obbligando Alinghi a seguire le stesse traiettorie per tenere il contatto. Ciò non ha però pagato visto che nel corso del secondo giro INEOS Britannia ha guadagnato parecchio terreno transitando al secondo passaggio di poppa con ventinove secondi di ritardo.

Alinghi ha provato ad avvicinarsi nell'ultimo lato di bolina, tuttavia andando verso l'arrivo INEOS Britannia ha accelerato nuovamente vincendo con 33 secondi di vantaggio.

Luna Rossa Prada Pirelli scenderà in acqua contro INEOS Britannia nel corso della terza regata in programma alle 15:22 con l'equipaggio visto in questi giorni. I driver saranno ancora una volta Francesco Bruni e James Spithill accompagnati dai trimmer Umberto Molineris e Andrea Tesei, mentre i cyclors saranno Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia e Luca Kirwan.

VENTO SOSTENUTO A BARCELLONA, TUTTO PRONTO PER LE REGATE

Tutto pronto per la terza giornata delle regate preliminari di America's Cup in corso a Barcellona con il vento che appare più sostenuto rispetto al giorno precedente, calcolato attorno ai 12/14 nodi con direzione verso sud.