Louis Vuitton Cup: giornata agrodolce per Luna Rossa, prima la squalifica poi batte ancora Ineos, 2-2

Gli uomini di Max Sirena non partecipano alla terza regata, poi dominano nella quarta portando la sfida sul 2-2

Giornata di alti e bassi per Luna Rossa Prada Pirelli, che nella Louis Vuitton Cup va sul 2-2 nella sfida contro Ineos Britannia. Dopo i lunghi rinvii dovuti al vento oltre il limite (21.5 nodi) gli azzurri vengono squalificati (dopo una rottura di una stecca che fora la randa) nella prima regata di giornata, con i britannici che si prendono il punto. Nella quarta regata la squadra di Max Sirena si riscatta, dominando dall’inizio alla fine.

PRIMA REGATA DI GIORNATA A INEOS BRITANNIA

Sfortuna nera per Luna Rossa, che nella terza regata della Louis Vuitton Cup viene squalificata contro Gran Bretagna. Dopo quarantacinque minuti di attesa a causa del forte vento a Barcellona (oltre i 21.5 nodi limite), la formazione azzurra è vittima di un infortunio che compromette la prima sfida del giorno: tre stecche forano e rompono la randa proprio appena Luna Rossa inizia il suo test di regata, con gli azzurri costretti a sostituirla e quindi a restare fermi. Nessun problema invece per Ineos, pronta a partire: la conseguenza è quindi una squalifica per il sindacato tricolore, con gli inglesi che volano sul 2-1 nella sfida.

SECONDA REGATA DI GIORNATA A LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

La quarta regata della sfida si apre con un rischio penalità per gli azzurri, che però riescono a prendere la leadership e a passare davanti ai primi due gate. Ineos si avvicina parecchio con il passare delle virate, ma a metà degli 8 round gli inglesi commettono un piccolo errore. La squadra di Max Sirena a due cancelli dalla fine conduce con diciannove secondi di vantaggio, salvo però commettere un errore di lettura (una virata aggiuntiva) nel settore successivo. Ineos si avvicina sensibilmente, ma al traguardo paga un distacco di quattro secondi: Luna Rossa vince riportando tutto in parità, sul 2-2, riscattando la beffa di inizio giornata.