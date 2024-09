Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli prova la fuga con INEOS Britannia

IL CALENDARIO DI SABATO

Il sindacato italiano proverà a completare una doppietta nella seconda giornata di finali dopo il pareggio all'esordio

Luna Rossa Prada Pirelli vuole provare la fuga nella seconda giornata delle finali di Louis Vuitton Cup, in programma nel pomeriggio di sabato 28 settembre. Dopo che le prime due regate che si sono concluse con una vittoria a testa, il sindacato italiano proverà ad allungare su INEOS Britannia con l'obiettivo di avvicinare il pass per la 37a America's Cup.

Gli uomini di Max Sirena scenderanno in acqua alle 14.15 per la prima prova di giornata con l'equipaggio tricolore che cercherà di replicare quanto visto all'esordio. Luna Rossa si fermerà per circa un'ora prima di uscire una seconda volta dal porto e affrontare nuovamente gli uomini di sir Ben Ainslie alle 15.49 con l'obiettivo di chiudere la giornata nel migliore dei modi.