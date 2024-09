Luna Rossa Prada Pirelli prova a rompere l’equilibrio con INEOS Britannia nella 4ª giornata di finali  

IL CALENDARIO DI MARTEDI'

L’equipaggio italiano proverà a far valere la propria forza in acqua nelle due regate in programma, in onda su Italia 1 e sul sito di SportMediaset

La differenza fra Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia é talmente labile che è difficile prevedere chi andrà ad affrontare Emirates Team New Zealand nella 37a America’s Cup. Un segnale potrebbe però arrivare nella giornata di martedì 1 ottobre quando i due team si sfideranno per la settima e ottava regata delle finali di Louis Vuitton Cup, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset.

Gli uomini di Max Sirena dovranno ridurre al minimo gli errori per evitare di dover rincorrere gli inglesi, ma soprattutto per pensare di compiere un passo in avanti verso la finalissima. Il primo banco di prova sarà infatti alle 14.10 quando saranno gli inglesi a entrare per primi nell’area di pre-partenza e per questo leggermente avvantaggiati nella possibilità di scelta delle manovre. Discorso opposto alle 15.15 quando sarà Luna Rossa a scattare e questo potrebbe permettere all’equipaggio tricolore di portarsi a casa un punto pesante.