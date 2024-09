Luna Rossa Prada Pirelli vola in semifinale, ma Checco Bruni predica calma: "La strada è lunga, vogliamo meglio di così"

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio tricolore ha sconfitto i francesi di Orient Express nella seconda giornata del 2° Round Robin garantendosi il pass per la fase successiva

La classifica parla chiaro: Luna Rossa Prada Pirelli è l'indiziata numero 1 per sfidare Emirates Team New Zealand nella 37a America's Cup. Le cinque vittorie ottenute in altrettante regate del Round Robin hanno permesso agli uomini di Max Sirena di strappare in anticipo il pass per le semifinali di Louis Vuitton Cup e di rafforzare ulteriormente la leadership in classifica dove il sindacato italiano vanta due lunghezze sugli inglesi di INEOS Britannia e gli statunitensi di NYYC American Magic.

Vedi anche america's cup Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli punta a confermare il primo posto in classifica Non ci si può montare la testa però, nemmeno dopo il trionfo ottenuto nella sfida con i francesi di Orient Express che ha decretato la forza dell'equipaggio tricolore come ha sottolineato Francesco "Checco" Bruni. "È stata una regata interessante quella con i francesi, loro hanno preso una penalità in partenza che ci ha reso il gioco più facile, tuttavia l'hanno pagata bene senza regalarci troppi metri. Avevano una buona velocità con poco vento. Andando verso il lato destro del percorso hanno recuperato un po' di metri su di noi, ma con il gioco delle coperture siamo riusciti a riallungare - ha spiegato il velista siciliano -. Siamo molto contenti di essere in semifinale matematicamente, però non dobbiamo accontentarci assolutamente. La strada è lunga e vogliamo far bene più di così".