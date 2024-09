Luna Rossa Prada Pirelli sconfigge anche Alinghi Red Bull Racing e chiude in testa il 1° Round Robin

LOUIS VUITTON CUP

L’equipaggio tricolore ha tenuto testa all’imbarcazione elvetica nella terza regata di giornata, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset

È il momento di tirare le somme per Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo aver conquistato tre vittorie nelle prime tre regate andate in scena nelle acque di Barcellona, punta a concludere il 1° Round Robin in testa la classifica. L'equipaggio tricolore proverà infatti a conquistare il quarto punto contro Alinghi Red Bull Racing, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.

NYYC AMERICAN MAGIC TIENE TESTA A EMIRATES TEAM NEW ZEALAND NELLA PRIMA FASE, MA POI CONCEDE IL SUCCESSO AI DEFENDER

E' ancora una volta Emirates Team New Zealand a imporsi rispetto a NYYC American Magic al termine del 1° Round Robin. Gli statunitensi hanno provato a tenere testa nella prima metà di gara, tuttavia ciò non ha impedito ai Defender di vincere nuovamente.

Partenza da lati opposti, ma praticamente simultanea per Emirates Team New Zealand e NYYC American Magic che hanno affrontato da vicino il primo lato di bolina con gli oceanici che hanno affrontato il primo incrocio davanti. Al secondo però i Defender hanno provato a virare davanti agli avversari senza che quest'ultimi mollassero completando così un sorpasso fondamentale per entrare in testa nel primo cancello.

A sorpresa New Zealand si è ritrovata a inseguire lungo il primo lato di poppa senza riuscire ad avvicinarsi realmente ad American Magic, in grado di passare al primo terzo di gara con nove secondi di vantaggio. I detentori del titolo hanno quindi costretto gli avversari a una serie di continue regate in maniera tale da costringerli a perdere terreno, una tattica che ha pagato passando al terzo gate con soli cinque secondi di ritardo.

Una situazione che ha predisposto il sorpasso in occasione di una strambata americana a metà del quarto lato passando al successivo gate davanti di otto secondi. Una mossa che è diventata decisiva per le sorti della gara che ha visto i neozelandesi imporsi con 29 secondi.

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND CHIUDE LA GIORNATA CON NYYC AMERICAN MAGIC

Si chiude la giornata con Emirates Team New Zealand che affronta NYYC American Magic per un match che non dà punti, ma che potrebbe esser molto utile per il proseguo della competizione.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SCONFIGGE ANCHE ALINGHI RED BULL RACING E CHIUDE IL 1° ROUND ROBIN A PUNTEGGIO PIENO

Vittoria importantissima per Luna Rossa Prada Pirelli che sconfigge Alinghi Red Bull Racing nella terza regata di giornata e conferma il comando della classifica della Louis Vuitton Cup.Partenza leggermente più veloce per Alinghi Red Bull Racing, tuttavia Luna Rossa Prada Pirelli ha subito compiuto il contro-sorpasso andando a prendere il comando in vista della prima virata.

Nonostante un incrocio ravvicinato che ha causato le proteste di Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa è passata davanti al primo cancello con quattro secondi prima di prendere il controllo della situazione lungo il primo lato di poppa e transitare alla seconda boa con undici secondi.

La precisione nell'affrontare le manovre ha permesso a Luna Rossa di ampliare ulteriormente il distacco su Alinghi portandolo a 28 secondi a metà gara. Lungo il lato di poppa gli elvetici si sono però avvicinati leggermente grazie un'azione attenta che è stata in parte vanificata in strambata. Una rimonta che è proseguita anche lungo l'ultimo lato di bolina, tuttavia qualche incertezza nelle manovre ha portato Alinghi a perdere nuovamente terreno e a cedere il successo con 26 secondi di ritardo.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TORNA IN ACQUA CON ALINGHI RED BULL RACING PER RAFFORZARE LA LEADERSHIP IN CLASSIFICA

Luna Rossa Prada Pirelli punta a rispondere immediatamente a INEOS Britannia affrontando Alinghi Red Bull Racing nel corso della terza regata di giornata

INEOS BRITANNIA LOTTA CON ORIENT EXPRESS E VINCE LA SECONDA REGATA

Errore in partenza per INEOS Britannia che anticipa di pochi secondi la partenza attraversando anzitempo la linea d'arrivo e dovendo così scontare una penalità che ha avvantaggiato Orient Express. Grazie alla capacità di imporre una tattica di copertura, i transalpini sono passati per primi al gate di bolina però gli inglesi si sono messi subito all'inseguimento appaiando gli avversari lungo il primo lato di poppa vista la velocità più elevata.

Proprio in vista del secondo gate INEOS è passata davanti all'incrocio costringendo i francesi a prendere la boa con grande difficoltà e perdendo spazio a favore dei britannici. Sul lato di bolina Orient Express si è confermata ancora una volta più veloce tanto da portare a un incrocio molto ravvicinato con INEOS Britannia costretta a subire una penalità fondamentale per passare al terzo gate con un netto svantaggio.

Complice le difficoltà di Orient Express a compiere movimenti, INEOS Britannia ha provato a recuperare transitando al quarto cancello con dodici secondi di ritardo. Lo svantaggio si è praticamente annullato nel corso dell'ultimo lato di bolina con le due imbarcazioni che si sono ritrovate nuovamente appaiate prima che i britannici allungassero forti di una migliore velocità.

Ciò ha consentito a INEOS Britannia di passare all'ultimo gate di bolina con undici secondi di vantaggio, un distacco che si è ulteriormente dilatato sull'ultimo lato tanto da imporsi con 16 secondi di differenza sui francesi.

RIPARTONO LE REGATE, INEOS BRITANNIA SFIDA ORIENT EXPRESS PER RAGGIUNGERE IN VETTA LUNA ROSSA

Scatta regolarmente la seconda regata di giornata che vede INEOS Britannia affrontare Orient Express con l'obiettivo di raggiungere Luna Rossa Prada Pirelli in testa alla classifica.

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND VINCE LA PRIMA REGATA DOPO LO STOP DELLA GIURIA AD ALINGHI

Emirates Team New Zealand impone ancora una volta la propria legge in una regata alquanto paradossale fra la squalifica prima revocata e poi nuovamente applicata nei confronti di Alinghi Red Bull Racing e l'improvvisa interruzione della gara con la vittoria degli oceanici.

Situazione alquanto confusa nella prima regata con Alinghi Red Bull Racing che si è presentata in extremis nel campo di regata subendo una penalità oltre a rischiare la squalifica. Un provvedimento che è stato prontamente scontato dagli svizzeri che sono partiti a ridosso di Emirates Team New Zealand che hanno pian piano guadagnato spazio passando dopo i primi due lati con circa venti secondi di ritardo.

Il ritardo si è ulteriormente ampliato con il passare dei lati prima che New Zealand, in vista del quarto cancello, strambasse e non prendesse il gate uscendo dal campo di gara. Una situazione paradossale, dovuta alla decisione della giuria di interrompere la gara.

CONFUSIONE IN PARTENZA, ALINGHI SCATTA CON UNA PENALITA'

Caos nelle fasi di pre-regata dove Alinghi Red Bull Racing si è presentata in netto ritardo uscendo dal campo di gara. Ciò ha portato inizialmente a una squalifica, commutata in una penalità prima del via ufficiale.

VENTO PARTICOLARMENTE DEBOLE, IN DUBBIO IL VIA DELLE REGATE

Vento ancora una volta particolarmente debole a Barcellona, calcolato attorno ai 7 nodi. Un motivo che potrebbe spingere gli organizzatori a rinviare le regate.

SUBITO PROBLEMI PER ALINGHI RED BULL RACING IN VISTA DELLA REGATA CON EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

Subito problemi per Alinghi Red Bull Racing che dovrebbe dare il via alla quarta giornata della Louis Vuitton Cup con la sfida insieme a Emirates Team New Zealand. Gli svizzeri hanno avuto alcune difficoltà nel fissare la randa dovendo così rientrare alla base prima della prova con i Defender.

TUTTO CONFERMATO NELL'EQUIPAGGIO DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Nessun cambiamento in casa Luna Rossa Prada Pirelli in vista della regata con Alinghi Red Bull Racing. Alla guida dell'equipaggio ci saranno nuovamente Francesco Bruni e James Spithill così come trimmer ci saranno Umberto Molineris e Andrea Tesei, mentre in qualità di cyclors saranno in acqua Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia.