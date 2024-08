Luna Rossa Prada Pirelli batte sia NYYC American Magic e INEOS Britannia e balza al comando della classifica

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio italiano guida la classifica con tre punti in vista dell'ultima giornata del primo Round Robin, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate del sindacato tricolore oltre che sul sito di SportMediaset

Giornata perfetta per Luna Rossa Prada Pirelli che giunge all’ultimo giorno del primo Round Robin di Louis Vuitton Cup al comando della classifica. La competizione, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate del sindacato italiano oltre che sul sito di SportMediaset, ha visto il rientro di Emirates Team New Zealand dopo l’incidente, tuttavia i grandi protagonisti sono stati gli uomini di Max Sirena che, nonostante i continui rinvii dovuti al vento debole, hanno conquistato due vittorie con NYYC American Magic e INEOS Britannia balzando in vetta della graduatoria con tre punti conquistati su tre a disposizione.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SCONFIGGE INEOS BRITANNIA E VOLA IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Partenza contemporanea fra Luna Rossa e INEOS Britannia con gli uomini di Max Sirena che hanno subito virato verso il lato destro come già accaduto nella prova con NYYC American Magic. Una tattica che non ha pagato moltissimo, permettendo però a Luna Rossa di arrivare all'incrocio quasi appaiate lasciando comunque il sindacato italiano alle spalle. Il lato sinistro si è dimostrato stavolta vantaggioso con Luna Rossa che ha puntato così direttamente il primo cancello e soprattutto costringendo INEOS Britannia a virare e perdere velocità, compiendo un ulteriore spostamento in vista del gate transitato con 25 secondi di ritardo.

Nonostante qualche problema nell'ultima strambata verso il primo cancello di boa, Luna Rossa è rimasta sempre al comando con l'AC75 che non è più riuscita a strambare perdendo il volo e dovendo così avvicinarsi al limite del campo di gara e virando addirittura per provare ad avere lo spazio necessario per entrare nel gate, passato con 2'05" di ritardo dagli italiani.

A quel punto gli uomini di Max Sirena hanno potuto controllare tranquillamente la prova imponendosi con 1'24" di vantaggio su INEOS Britannia e balzando così al comando della classifica generale con tre punti.

PARTE L'ULTIMA REGATA DI GIORNATA: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI AFFRONTA INEOS BRITANNIA PER LA VETTA DELLA CLASSIFICA

Test del vento superato e si può far scattare l'ultima regata della terza giornata di Louis Vuitton Cup che vedrà Luna Rossa Prada Pirelli contendere la vetta della classifica agli inglesi di INEOS Britannia.

CAMBIO DI VELA SU LUNA ROSSA, RINVIATA ULTERIORMENTE LA PARTENZA

Viste le condizioni del vento e lo spostamento della partenza, Luna Rossa Prada Pirelli ha deciso di cambiare vela spostando alle 17.03 la partenza della regata.

VENTO SCARSO, RINVIATA LA PARTENZA DELLA REGATA DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Nuovo rinvio per la partenza della regata di Luna Rossa Prada Pirelli che, a causa della scarsa presenza del vento, dovrà attendere le 16.43 per la partenza della sfida con INEOS Britannia

NUOVI PROBLEMI TECNICI PER ORIENT EXPRESS, NYYC AMERICAN MAGIC CONQUISTA LA QUARTA REGATA

Tattica favorevole di partenza per Orient Express che ha costretto NYYC American Magic a uscire dal campo di regata e tornare indietro, tuttavia un errore li ha portati ad andare lunghi e concedere il vantaggio agli statunitensi che sono rientrati sulla linea di partenza per primi e guadagnare immediatamente duecento metri di vantaggio.

Complice anche un vento al limite, i francesi sono transitati al primo gate con 41 secondi di ritardo, un distacco che si è però ridotto nettamente durante il primo lato di poppa transitando al secondo cancello con 28 secondi di ritardo.

Un errore in virata all'inizio del secondo lato di bolina ha ulteriormente avvicinato i transalpini che sono passati con undici secondi di ritardo al terzo gate rimanendo di fatto in scia ad American Magic complice anche il vento presente verso sinistra. In grado di avvicinarsi parecchio al quarto gate, Orient Express ha mostrato nuovi problemi nella gestione delle traiettorie non riuscendo a strambare e finendo in acqua, perdendo così di fatto la regata.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI CHIUDERA' LA GIORNATA CON INEOS BRITANNIA, RINVIATA A DOMENICA L'ULTIMA REGATA DI EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

Cambio di calendario da parte dell'organizzazione che, complice i ritardi accumulati, hanno deciso di chiudere la giornata con la regata di Luna Rossa Prada Pirelli contro INEOS Britannia. Rinviata a domenica 1 settembre invece la regata fra Emirates Team New Zealand, opposta agli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing.

RIPARTONO LE REGATE, ORIENT EXPRESS AFFRONTA NYYC AMERICAN MAGIC

Il vento rimane ridotto, ma sufficiente per dare il via alla quarta regata di giornata con i francesi di Orient Express chiamati ad affrontare gli americani di NYYC American Magic.

CALA NUOVAMENTE IL VENTO, RINVIATA LA PARTENZA DELLA REGATA FRA ORIENT EXPRESS E NYYC AMERICAN MAGIC

Il vento cala nuovamente a Barcellona costringendo gli organizzatori a rinviare la partenza della regata fra Orient Express e NYYC American Magic, fissato per le 16.02.

ALINGHI RED BULL RACING SBAGLIA AL VIA, INEOS BRITANNIA VINCE LA 3A REGATA DI GIORNATA

Errore in partenza per Alinghi Red Bull Racing che ha perso il volo a pochi secondi dalla partenza dovendo faticare per riuscire a recuperare e compromettendo subito la propria prova. INEOS Britannia ha quindi potuto regatare senza grossi problemi passando al primo terzo di gara con quasi chilometro di vantaggio sugli avversari e mettendo di fatti un'ipoteca sul successo di giornata. A tratti gli elvetici hanno provato ad accorciare non andando però mai oltre i 700 metri di distacco, tutto per lo meno finché sull'ultimo lato di regata l'AC75 di INEOS Britannia è finita per scendere dai foil. A quel punto Alinghi ha provato a recuperare velocemente terreno arrivando però a 400 metri di distacco prima di vedere i britannici riprendersi e chiudere con 1'25" di distacco.

ALINGHI RED BULL RACING "CADE" IN ACQUA PRIMA DELLA PARTENZA, INEOS BRITANNIA PRENDE IL LARGO

Ulteriori problemi in fasi di partenza per Alinghi Red Bull Racing che, a pochi secondi dal via, ha perso il "volo" compromettendo di fatto tutta la regata e lanciando verso il successo a INEOS Britannia.

Rientro in acqua con vittoria per Emirates Team New Zealand che non ha avuto modo di scontrarsi con Orient Express a causa del forfait dei francesi che non si sono presentati sul campo di regata.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI SUPERA NYYC AMERICAN MAGIC E CONQUISTA IL SECONDO PUNTO

Seconda vittoria consecutiva per Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo aver sconfitto Orient Express nella prima giornata del Round Robin, si è ripetuta contro gli statunitensi di NYYC American Magic. Un successo importante che amplia il distacco rispetto ai diretti avversari, ma soprattutto porta a due i punti conquistati in questa fase.

Partenza parallela fra NYYC American Magic e Luna Rossa Prada Pirelli che ha visto la squadra italiana costretta a virare subito a causa della vicinanza con l'imbarcazione statunitense perdendo subito un centinaio di metri rispetto agli avversari. Gli uomini di Max Sirena hanno però guadagnato terreno virando verso il lato destro prendendo così velocità e arrivando al primo cancello di bolina praticamente appaiati.

All'uscita il sindacato italiano è quindi passato al comando senza però che gli Yankee mollassero un metro con i due AC75 che si sono trovati a incrociarsi nuovamente durante il primo lato di poppa e portando a oltre cento metri di vantaggio il distacco rispetto agli avversari. Lo spostamento sul lato sinistro non ha aiutato la squadra italiana che ha dovuto passare dietro nel nuovo incrocio evitando la penalità, ma al tempo stesso permettendo ad American Magic di passare al secondo cancello con tre secondi di vantaggio.

Nonostante la necessità di passare verso sinistra sul secondo lato di bolina, Luna Rossa ha recuperato tutto il ritardo riportandosi leggermente in vantaggio proprio in vista dell'incrocio con l'equipaggio tricolore che è passata nuovamente dietro per evitare rischi in precedenza. Questa mossa ha pagato ancora una volta consentendo a Luna Rossa di riprendere velocità a destra e provar a scappar via in vista del secondo gate di bolina dove è transitata con venti secondi di vantaggio frutto anche dalla necessità degli avversari di virare ulteriormente sotto la boa.

Il distacco è rimasto praticamente invariato anche durante il secondo lato di poppa prendendo ancora una volta la scelta di puntare diretti verso il cancello d'arrivo.

All'uscita dell'ultimo cancello di bolina American Magic ha provato a recuperare sfruttando il vento presente sul lato sinistro, ma tutto ciò si è ben presto vanificato non appena gli americani hanno strambato permettendo a Luna Rossa di volare verso il successo, ottenuto con 24 secondi di vantaggio.

RISOLTI I PROBLEMI DI NYYC AMERICAN MAGIC, PARTE LA 3A GIORNATA DELLA LOUIS VUITTON CUP

Lasciati da parte i problemi degli ultimi minuti, NYYC American Magic e Luna Rossa Prada Pirelli sono entrate in acqua per dare il via alla terza giornata della Louis Vuitton Cup.

PROBLEMA TECNICO PER NYYC AMERICAN MAGIC, RINVIATA LA REGATA DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Inizio subito in salita per la Louis Vuitton Cup che vede un rinvio della prima regata fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic a causa di un problema tecnico per la squadra statunitense.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI, PICCOLI CAMBIAMENTI FRA I CYCLORS

Si prosegue sulla linea costruita sinora da Luna Rossa Prada Pirelli che conferma gran parte del team con una piccola modifica fra i cyclors. Se contro NYYC American Magic il sindacato italiano schiererà Emanuele Liuzzi, contro INEOS Britannia presenterà Luca Kirwan.

L'assenza di vento ha messo in grossa difficoltà gli equipaggi, tuttavia l'equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli è pronta ad affrontare la situazione come spiegato sui social dal coach Hamish Willcox.

SI ALZA IL VENTO A BARCELLONA, AUMENTA ANCHE L'ONDA

Cambiano nuovamente le condizioni meteo a Barcellona dopo le difficoltà del giorno precedente. Il vento spira infatti fra gli 8 e i 10 nodi da est permettendo così alle barche di prendere il volo, causando al tempo stesso l'incremento dell'onda, data attorno agli 0,4 metri.