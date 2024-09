Spithill e Bruni celebrano i cyclors dopo l'impresa con Emirates Team New Zealand: "Sono un branco di animali selvaggi, avranno rotto qualche bicicletta"

LUNA ROSSA

L'equipaggio tricolore ha sconfitto i Defender dell'America's Cup in una regata divenuta leggendaria per le condizioni metereologiche e andata in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che sul sito di SportMediaset

La vittoria di Luna Rossa Prada Pirelli contro Emirates Team New Zealand nel bel mezzo di una tempesta di fulmini rimarrà probabilmente nella storia della vela così come della Louis Vuitton Cup, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate dell'equipaggio tricolore così come in streaming sul sito di SportMediaset. L'impresa realizzata dagli uomini di Max Sirena è frutto della capacità di adattarsi a condizioni climatiche in continuo cambiamento così come la compattezza di un team che ha saputo lavorare all'unisono sin dalla partenza come sottolineato da Jimmy Spithill.

"Grande merito ai cyclors: in partenza ho chiesto di dare tutto quello che avevano, riuscire a farlo è un grande segno di forza. I ragazzi sono stati bravi a superarsi e questo è sempre l’obiettivo principale. Ho visto tutto il lavoro che hanno fatto: quando pedalano sono come un branco di animali selvaggi, sono spaventosi e hanno sicuramente rotto qualche bicicletta - ha spiegato il velista australiano -. È stata un'altra grande regata contro i Kiwi, non ci aspettiamo niente di meno quando li affrontiamo. Questa sarà l’ultima regata contro di loro per un po’ di tempo. Vedremo cosa succederà nelle altre gare contro gli sfidanti“.

Soddisfazione anche per Francesco "Checco" Bruni che ha guidato magistralmente la squadra nonostante il maltempo ha rischiato di mettere a repentaglio tutto il lavoro fatto, oltre ai numerosi rischi presi per superare i Defender dell'America's Cup. “Bellissima regata contro Team Zealand, soprattutto la partenza che è stata abbastanza emozionante. Non era una regata facile, le condizioni erano molto complesse: con la pioggia non regatiamo e non ci alleniamo spesso, quindi una difficoltà in più - ha aggiunto il fuoriclasse siciliano -. Siamo molto contenti di come è andata la giornata, abbiamo amministrato molto bene la partenza, soprattutto il momento decisivo verso il segnale di partenza e poi abbiamo amministrato bene la regata, ovviamente il bel vantaggio iniziale ci ha aiutato“.