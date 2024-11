America's Cup, INEOS Britannia accetta la sfida di New Zealand e diventa la Challenger of Record

Le parti stanno dunque già lavorando insieme per preparare il terreno per la prossima America's Cup, basandosi sul successo dell'ultima edizione che ha visto il terzo successo consecutivo di New Zealand. "Mentre l'AC75 dell'Emirates Team New Zealand tagliava il traguardo sabato 19 ottobre, il Royal New Zealand Yacht Squadron ha ricevuto e accettato una sfida per la 38a America's Cup dai nostri amici britannici di lunga data del Royal Yacht Squadron Limited - ha affermato Gillian Williams, commodoro del Royal New Zealand Yacht Squadron -. È fantastico avere di nuovo coinvolto il Rys, dato che è stato il primo yacht club a presentare questo trofeo oltre 173 anni fa, che ha davvero dato inizio all'eredità dell'America's Cup. Insieme all'Emirates Team New Zealand non vediamo l'ora di costruire sulle solide fondamenta che la collaborazione per la 37a America's Cup ha creato e continueremo a lavorare con loro sui dettagli del prossimo evento".