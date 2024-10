America's Cup: New Zealand vuole alzare il trofeo, ma c'è l'incognita vento

Emirates Team New Zealand è pronto a mettere le mani sulla 37a America's Cup. Dopo oltre due mesi di gara, l'equipaggio oceanico avrà a disposizione nel pomeriggio di sabato 19 ottobre l'occasione per chiudere i conti vincendo la nona regata contro INEOS Britannia. Dopo la doppietta realizzata nel quinto giro di regate, New Zealand appare nettamente favorita per aggiudicarsi per la terza volta consecutiva la Coppa delle Cento Ghinee, ma dovrà far i conti con il vento.