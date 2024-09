Emirates Team New Zealand e la caduta dell'AC75 dalla gru: pubblicato il video dell'impatto

LOUIS VUITTON CUP

Le immagini, pubblicate dalla testata neozelandese Stuff, hanno mostrato come i foil abbiano sbattuto pesantemente sulla struttura

Tutto sembrava andare per il meglio quando d'improvviso un boato metallico richiama l'attenzione verso il porto di Barcellona. È questa la sensazione che dovrebbero aver vissuto i membri di Emirates Team New Zealand quando si sono accorti dell'incidente che nel pomeriggio di giovedì 29 agosto ha coinvolto l'AC75 oceanico. L'equipaggio, impegnato nella Louis Vuitton Cup in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che sul sito di SportMediaset, si è immediatamente messo all'opera per risolvere la situazione tuttavia a distanza di qualche giorno sono emerse le immagini dell'inconveniente.

L'imbarcazione è caduta a terra dalla gru nel corso delle operazioni di rimessaggio complice probabilmente a causa di un black-out che ha coinvolto la struttura organizzativa.

Dal video pubblicato dalla testata neozelandese Stuff si vede come i foil abbiano impattato pesantemente sulla struttura senza però creare ulteriori danni. Servirà attendere la giornata di domenica 1 settembre per verificare a tutti gli effetti che l'imbarcazione sia stata riparata al meglio dopo che al rientro in acqua gli oceanici non hanno potuto regatare con Orient Express a causa del ritiro dei francesi.

LA FOTO-SEQUENZA DELLA CADUTA

© Da video

© Da video