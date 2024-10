America's Cup: quando sarà la prossima edizione? Si va verso il 2027, Jeddah e Auckland si contendono la location

Emirates Team New Zealand ha appena alzato la 37a America's Cup, eppure in casa Kiwi si pensa già al futuro. Nel bel mezzo dei festeggiamenti il team presieduto da Grant Dalton ha già iniziato a pensare alla 38a edizione del più antico trofeo al mondo, molto probabilmente in programma nel 2027 in una location ancora da decidere con Jeddah e Auckland in pole position. Il CEO di New Zealand e di America's Cup Events aveva espresso la volontà di accorciare i tempi e portare la competizione nuovamente in Oceania, tuttavia la strada sembra estremamente in salita.