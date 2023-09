America's Cup: si chiude il programma delle regate preliminari

© ufficio-stampa

A Vilanova I Geltrù è tutto pronto per le ultime regate preliminari della 37esima edizione dell'America's Cup. Oggi, per recuperare parzialmente le cancellazioni della prima giornata, dopo le due di ieri (quando si sono registrare le vittorie di Orient Express e New Zealand con il caso della squalifica di Luna Rossa), saranno disputate quattro regate. Questi gli orari: 15.05, 15.42, 16.19, 16.55, il tutto visibile in diretta sul canale 20 e in streaming sul nostro sito grazie al commento di Mino Taveri e Gabriele Bruni, fratello di Francesco, timoniere di Luna Rossa.