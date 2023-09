America's Cup 2024, dal 15 settembre su Mediaset le regate preliminari

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle 15.30, è Mediaset a trasmettere in chiaro sul Canale “20” le regate preliminari della 37ma edizione dell'America's Cup. La più antica e prestigiosa competizione sportiva internazionale di vela al mondo, vede tra i suoi protagonisti l’italiana Luna Rossa. Il sodalizio italiano, nel torneo degli sfidanti dovrà fronteggiare i britannici di Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic e i francesi di K Challenge. Chi avrà la meglio si guadagnerà il diritto di sfidare il Team New Zealand, nei match-race che metteranno in palio la Vecchia Brocca. La prima regata preliminare ha luogo a Vilanova y la Geltrù, in Spagna, dal 15 al 17 settembre 2023. Le prossime si svolgeranno dal 29 novembre al 2 dicembre 2023 a Jeddah, in Arabia Saudita. Tutte le gare sono anche in live streaming su Sportmediaset.it. Oltre a queste regate, Mediaset si è aggiudicata i diritti televisivi free-to-air per l’Italia della "Formula 1 della Vela”, trasmessi in diretta da Barcellona dal 22 agosto 2024 a fine ottobre 2024.