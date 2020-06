Trezeguet e Higuain, la sfida dei cori

Un incontro indimenticabile tra due grandi attaccanti della storia bianconera: Trezeguet intervista per "Nove, Storie di bomber" (programma di PremiumSport) Gonzalo Higuain. Tra i tanti ricordi delle rispettive carriere, spuntano i cori che la curva bianconera ha cantato per loro. Interpretati da loro stessi. E allora da "Trezeguet, Trezeguet, quando gioca segna sempre Trezeguet" a "Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain" è un divertimento unico.