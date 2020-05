Marcello Lippi nel 1999/2000: "Bobo e Pippo chiudono le discoteche"

Stagione 1999/2000, sono i tempi d'oro per "Controcampo" condotto da Sandro Piccinini. In studio c'è ospite Pippo Inzaghi mentre collegati da San Siro ci sono, dopo un posticipo serale col Parma, gli interisti Lippi e Vieri. Inevitabile parlare della grande amicizia che unisce i due attaccanti cresciuti insieme già dai tempi della Nazionale Under21. La battuta, in perfetto stile toscano, dell'allora allenatore dell'Inter è da ricordare: "Loro due hanno chiuso tante discoteche insieme". Pronta la replica di Vieri: "Lo faremo anche stasera".