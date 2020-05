Gaetano Scirea tifoso Inter: "Allo stadio con la bandiera"

Gaetano Scirea è sempre stato etichettato come un campione senza bandiera. Amato, stimato e apprezzato da tutti. Anche da chi non era simpatizzante della Juventus, la squadra con cui ha vinto di tutto e di più. Ma, in realtà, una bandiera è stata sventolata dal giovane Scirea. Quella dell'Inter, la squadra che seguiva sin da bambino a San Siro. In questa puntata di "A tutto campo" del 1986, Scirea racconta a Gigi Garanzini e al suo ex compagno di squadra Bettega che la partita per lui indimenticabile è Inter-Liverpool con la storica rimonta proprio del 12 maggio di 55 anni fa vista allo stadio. Al suo fianco, in trasmissione, un giovanissimo Donadoni.