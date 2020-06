Amanda Lear e la Nazionale in camera da letto

Amanda Lear dovrebbe avere 81 anni (usiamo il condizionale perché la sua data di nascita è sconosciuta), ma negli anni '80 faceva sognare gli italiani. Già. Ma qual era invece il suo sogno? A Cesare Cadeo, conduttore di Record, confessa che sarebbe stato avere in camera da letto tutta la nazionale azzurra di calcio. Ebbene, durante un ritiro in albergo a Milano quel sogno si avverò. Ma come reagì la showgirl davanti alla realtà? Scopritelo nel nostro video.