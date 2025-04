Ferrari, Elkann: "La vela e la prima auto elettrica le prossime sfide"

"Puntiamo a competere ai massimi livelli sia nei campionati di Formula 1 che in quelli Endurance, con una squadra rinforzata e un obiettivo chiaro: vincere". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, all'assemblea degli azionisti. "In Formula 1, la squadra è più concentrata che mai sulla lotta per il podio e la vittoria, forte dei progressi compiuti e alimentata da una motivazione instancabile". Vigna si è congratulato "con tutta la squadra per la storica tripletta ottenuta in Qatar lo scorso febbraio, in occasione della gara di apertura del Campionato Mondiale Endurance Fia 2025: non potevamo iniziare in modo migliore ed è importante tenere sempre le quattro ruote a terra".