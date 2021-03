America's Cup, ad Auckland non c'è vento: rinviate a stanotte le regate

Rinviata la quarta giornata di finale di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand. Dopo due ore di attesa, gli organizzatori hanno infatti deciso di cancellare Gara 7 e Gara 8 a causa del vento troppo debole sul campo di regata del Golfo di Hauraki. Il limite minimo di 6,5 nodi medi previsto dal regolamento per una regolare partenza non è stato raggiunto. Le regate saranno recuperate nella notte di lunedì, con partenza dalle ore 4.