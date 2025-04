USA: si inginocchia e si rifiuta di combattere contro schermitrice transgender, squalificata

"Ho visto che sarei stata in pedana con Redmond e da lì ho detto, 'OK, facciamolo. Mi inginocchierò' - ha spiegato la Turner - Sapevo cosa dovevo fare perché la Federazione USA di scherma non aveva ascoltato le obiezioni delle donne. Mi sono inginocchiata immediatamente. Quando mi sono inginocchiata, ho guardato l'arbitro e ho detto: "Mi dispiace, non posso farlo. Sono una donna, questo è un uomo e questo è un torneo femminile. E non tirerò di scherma contro questa persona". Redmond non mi ha sentito, e si è avvicinata a me, pensando che potessi essere ferita. Mi ha chiesto: "Stai bene?" E io ho detto: "Mi dispiace. Ti amo e ti rispetto molto, ma non gareggerò con te".