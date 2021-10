United Rugby Championship: Ulster a valanga su Treviso, il Benetton cade 28-8

UNITED CHAMPIONSHIP

Troppo forte la franchigia nordirlandese che provoca la prima sconfitta del torneo per la squadra italiana

Arriva alla terza giornata il primo ko per il Benetton Treviso nello United Rugby Championship. I nordirlandesi dell’Ulster non lasciano scampo ai veneti e dopo aver nettamente superato le Zebre si disfano con facilità anche dell’altra squadra italiana impegnata nel torneo: 28-8 il punteggio che regala il terzo successo di fila e il primo posto in classifica alla franchigia di Belfast e ferma invece a otto punti il Benetton.

Vedi anche rugby Rugby: sabato Leinster-Zebre su Canale 20 e in streaming sul nostro sito

Ultster ancora bestia nera delle italiane in questa edizione dello United Rugby Championship: dopo aver nettamente battuto le Zebre nella scorsa giornata, i nordirlandesi superano anche il Benetton Treviso con il punteggio di 28-8. Partita senza storia: è troppo forte la franchigia con sede a Belfast, che ottiene così la terza vittoria in altrettante partite. Si ferma invece a due la striscia di successi del Benetton, che non riesce a firmare il tris e rimane a otto punti in classifica.

Nel primo tempo è Doak a trascinare i padroni di casa con una meta e tre trasformazioni. Insieme a lui, gloria anche per Gilroy e Heggins (una meta ciascuno), mentre per Treviso l’unico sussulto è il calcio di punizione di Marin per il 21-3 nordirlandese all’intervallo. Il match è a senso unico dal primo all’ultimo minuto e in una ripresa senza emozioni a nulla vale l’unica meta italiana firmata da Tavuyara al 58’. E’ l’unico episodio degno di nota, l’Ulster amministra il vantaggio senza infierire e a due minuti e mezzo dal fischio finale mette a segno l’ennesima meta di Doak spezzando definitivamente le ultime speranze di rimonta di Treviso.