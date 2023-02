Rugby, Sei Nazioni: terzo ko per l'Italia, all'Olimpico passa l'Irlanda

sei nazioni

Arriva una nuova sconfitta per gli azzurri, che cadono col punteggio di 34-20. Due mete e due calci per Bruno e compagni, troppo fragili in difesa

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia resta a lungo in partita, ma incassa la terza sconfitta consecutiva nel Sei Nazioni di rugby. All'Olimpico, infatti, l'Irlanda approfitta delle svariate amnesie difensive azzurre e vince col punteggio di 34-20. Le mete di Varney e Bruno e i piazzati impeccabili di Garbisi (efficace anche nelle trasformazioni) non bastano alla squadra di Crowley. Sorride invece l'Irlanda, che conquista altri cinque punti e resta in testa al torneo.

L'Italia non si sblocca nel Sei Nazioni di rugby, che vede gli azzurri incassare la terza sconfitta consecutiva. All'Olimpico passa infatti l'Irlanda col punteggio di 34-20, approfittando delle amnesie difensive dei nostri portacolori. La sfida non inizia nel migliore dei modi per gli azzurri, efficaci quando hanno la palla, ma molto fragili in difesa. La prima meta irlandese, mancata da Lowe che perde palla, è solo rimandata e arriva al 2': la firma Ryan, con Byrne che non trasforma. I ragazzi di Crowley sanno però reagire. con lo sfondamento offensivo di Cannone e la meta di Varney: Garbisi centra i pali ed 7-5 per l'Italia. Si tratta però di un vantaggio estemporaneo, perchè i rivali approfittano nuovamente dei buchi difensivi della nostra Nazionale: Keenan e Aki superano la retroguardia italiana, firmando due mete nello spazio di sette minuti. Nel mezzo, il calcio da tre punti di Garbisi e il punteggio è di 19-10. Dopo la mezz'ora l'Italia lotta con grande impeto, resistendo agli assalti avversari, ma gli azzurri vengono colpiti nuovamente dall'Irlanda al 35': Hansen firma la quarta meta della sfida e si va sul 24-10, perchè Byrne manca una complessa trasformazione dall'angolo. Il finale di tempo sorride agli azzurri, col grande intercetto di Pierre Bruno, che s'invola in solitaria verso i cinque punti. Garbisi è ancora perfetto, si va al riposo sul 24-17. Gli azzurri soffrono in mischia nella ripresa, ma riescono ad accorciare sul -4 (24-20) con un altro piazzato perfetto di Garbisi. Anche in questo caso, però, l'avvicinamento azzurro è effimero: il calcio di Byrne e la seconda meta di Mack Hansen (71') chiudono definitivamente la partita. L'Irlanda si porta sul 34-20, risultato che resiste fino al termine della sfida, nonostante l'impeto azzurro e la meta sfiorata da Lowe all'82'. L'Irlanda conquista così altri cinque punti e resta in testa al Sei Nazioni. Terzo ko in tre gare per l'Italia.