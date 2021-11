Rugby, Test Match: altra sconfitta per l’Italia, l’Argentina passa sugli azzurri

Autumn Nations Series

Secondo ko nelle Autumn Nations Series: a Treviso i Pumas superano la nazionale di Crowley con il punteggio di 16-37

Dopo la sconfitta contro la Nuova Zelanda di settimana scorsa, arriva il secondo passo falso dell’Italia del rugby nei Test Match delle Autumn Nations Series. A Treviso gli azzurri cadono 16-37 per mano dell’Argentina e proseguono la striscia senza successi che va avanti da ormai due anni. Sabato prossimo sarà sfida all’Uruguay a Parma. Inutile oggi l’unica meta di Varney per la nazionale di Crowley, i Pumas dominano con cinque mete. Getty Images

Seconda sconfitta nel secondo Test Match delle Autumn Nations Series per l’Italia del rugby. Dopo la caduta all’Olimpico di Roma contro la Nuova Zelanda (47-9), allo Stadio Monigo di Treviso gli azzurri si arrendono anche all’Argentina con il punteggio di 16-37. Un piccolo passo indietro, non tanto nel punteggio ma soprattutto nella prestazione per la nazionale di Crowley, che sbaglia l’approccio alla partita e poi vive di troppi alti e bassi costringendosi a inseguire gli avversari per tutti gli 80 minuti. L’Italia prosegue quindi il suo trend negativo senza vittorie che va avanti dal 2019, sabato prossimo 20 novembre contro l’Uruguay a Parma gli azzurri proveranno a siglare la prima vittoria dai mondiali di due anni fa contro il Canada.

Nel derby latino della palla ovale, l’Argentina parte fortissima mentre l’Italia resta con la testa negli spogliatoi: dopo mezz’ora i Pumas dominano con due mete (Kremer e Gonzalez), altrettante trasformazioni (Boffelli) e un calcio di punizione (ancora Boffelli), mentre per i primi sussulti azzurri bisogna aspettare il finale del primo tempo con i due calci di punizione di Garbisi che accorciano le distanze e ridanno qualche speranza all’Italrugby. Il secondo tempo si apre però subito con una meta sudamericana di Moroni e il calcio di Boffelli. A questo punto l’Italia ha uno scatto d’orgoglio e Varney suona la carica per la prima meta azzurra. Garbisi trasforma e poi al 50’ mette a segno anche una punizione che avvicina gli azzurri all’Argentina. Proprio quando c’è aria di rimonta e il pubblico di Treviso si scalda, arriva però la meta di Cordero che spezza le gambe all’Italia e rimette il match sui binari dell’Albiceleste, poi Bosch a pochi minuti dal fischio finale infierisce con un'altra meta per il 37-16 conclusivo.

