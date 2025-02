Rugby, Sei Nazioni: l’Italia cade all’esordio contro la Scozia a Edimburgo

La formazione di Townsend sembra rallentare dopo il roboante avvio, con gli azzurri che al 21’ e al 24’ realizzano i primi punti proprio con le due punizioni dell’italo-scozzese Allan, per il 14-6. Le speranze di una piccola ripresa italiana si riassopiscono però al 29’, quando White realizza la terza meta dei padroni di casa (non trasformata), per il 19-6. La terza punizione di Allan rende il passivo meno pesante all’intervallo, 19-9 al giro di boa. Al rientro in campo gli uomini di Quesada continuano a muovere il proprio tabellino con le punizioni: Allan fa quattro su quattro per il 19-12 al 45’. Un minuto più tardi arriva l’errore che non ti aspetti: Finn Russell sbaglia clamorosamente, con Brex che può involarsi in solitaria sotto i pali.