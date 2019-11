Mondiali rugby, la Nuova Zelanda batte il Galles e chiude terza

La Nuova Zelanda chiude al terzo posto i Mondiali di rugby in Giappone. Dopo la delusione per la sconfitta nella semifinale contro l'Inghilterra, gli All Blacks si riscattano battendo il Galles nella finale per il terzo-quarto posto con il punteggio di 40-17. Al Tokyo Stadium, neozelandesi sempre avanti fin dalle prime battute con le mete di Moody e Barrett trasformate da Mo'unga. Dopo la reazione del Galles con la meta di Amos, trasformata da Patchell autore anche di un piazzato, gli All Blacks allungano con altre due mete di Smith trasformate poi sempre da Mo'unga.