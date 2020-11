Argentina-Nuova Zelanda, gli All Blacks omaggiano Maradona prima dell'Haka

Momento di grande emozione a pochi minuti dal kick-off di Argentina-Nuova Zelanda, match valido per il Tri Nations di rugby. A qualche secondo dall'Haka, l'iconica danza del popolo maori e per l'occasione in versione Kapa o Pango, gli All Blacks hanno deposto al centro del campo una maglia neozelandese con stampato il numero 10 e il nome di Diego Armando Maradona. La scomparsa della leggenda argentina ha toccato tutti gli sportivi, anche quelli della palla ovale.