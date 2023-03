Pattinaggio figura, Mondiali: argento per Guignard-Fabbri nella danza

© ansa

Un altro grandissimo risultato per l'Italia ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso in Giappone. Charlene Guignard e Marco Fabbri conquistano la medaglia d'argento nella danza. La Super Arena di Saitama è stata teatro della Free Dance con due coppie italiane impegnate: i campioni d'Europa in carica Guignard e Fabbri (Fiamme Azzurre) e Victoria Manni con Carlo Röthlisberger (Accademia del Ghiaccio). Per Guignard-Fabbri, quarti ai Mondiali di Montpellier 2022, è la prima medaglia iridata della carriera. Si tratta della quinta in assoluto per la danza azzurra. In passato, Barbara Fusar-Poli-Maurizio Margaglio si erano fregiati dell'argento nel 2000 e dell'oro nel 2001; Federica Faiella-Massimo Scali avevano agguantato il bronzo nel 2010; Anna Cappellini-Luca Lanotte avevano conquistato il metallo più pregiato nel 2014.