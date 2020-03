Rinvio Tokyo 2020, Zanardi la prende con ironia: "Notizia che mi taglia le gambe, ma sarò pronto"

TOKYO 2020

"Passatemi la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe, la scopro con un po' di rammarico". Alex Zanardi commenta con lo straordinario spirito che lo contraddistingue il rinvio di un anno dei Giochi di Tokyo ma è pronto a puntare al 2021: "Sarà ancora più complicato per me alla soglia dei 54, ma non credete che non ci stia già pensando - ha detto a "Tutti Convocati" su Radio24 - Ero già matematicamente a Tokyo 2020, ora si rimette tutto in discussione. Ma chi se ne frega. Ho intenzione di farmi trovare pronto".

"Il dubbio è che anche in questa occasione la risposta che si è dovuta dare riguarda più la percezione che la tecnicità del problema stesso - ha spiegato il campione paralimpico - Giusto che ognuno faccia sentire la propria voce, ma bisogna farlo in modo propositivo, mentre alcune federazioni hanno preso posizioni troppo nette e credo sia stata una cosa spiacevole. Dovrebbe esserci un fronte comune". E ancora: "Abbiamo un anno in più per divertirci. Ho intenzione di farmi trovare pronto, ho in testa il triathlon, finale mondiale Ironman. Ci sono mille cose da fare, una dovrò pur farla".