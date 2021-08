Paralimpiadi, terza giornata di gare: altre due medaglie per l'Italia

Dopo le cinque medaglie azzurre di ieri, terza giornata delle Paralimpiadi in cui l'Italia punta ad altri podi. Il primo arriva nell'equitazione e porta la firma di Sara Morganti, bronzo nel paradressage; in seguito l'argento di Carlotta Gilli nei 400 metri stile libero di nuoto. Ora il conto del medagliere italiano arriva a 13, così distribuite: quattro ori, cinque argenti e quattro bronzi. Ma non è ancora finita...

Getty Images