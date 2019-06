Olimpiadi 2026, Milano fa festa in piazza

24/06/2019

"Siamo felicissimi. Inizieremo a lavorare da domani. Ci sarà tanto da fare e lo faremo. Le istituzioni sanno fare squadra", ha detto in lacrime la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo. Ad attendere il voto c'erano anche un centinaio di bambini, in piazza Gae Aulenti. Decine di giornalisti e fotografi hanno testimoniato l'euforia dei presenti, fra cori per Milano e Cortina, e l'Inno d'Italia. La vicesindaco ancora in lacrime ha chiamato subito il sindaco Sala a Losanna. Dopo un primo tentativo, ecco la risposta: "Ce l'abbiamo fatta!" con il braccio al cielo. Una chiamata telegrafica prima di tornare ai festeggiamenti.