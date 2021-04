Nuoto, la favola di Ikee: dalla leucemia a Tokyo 2020

NUOTO

La 20enne giapponese gareggerà nella 4x100 mista

Due anni dopo la diagnosi di leucemia e solo 7 mesi dopo il ritorno alle competizioni, Rikako Ikee è riuscita nell'incredibile impresa di qualificarsi per i Giochi Olimpici nella sua città natale dopo aver vinto i100 m farfalla ai trials giapponesi. La 20enne nuotatrice non è riuscita a fare il tempo per la prova individuale, ma ha ottenuto il pass per la staffetta 4x100 mista. "Non riesco a descrivere quanto mi sia sentita felice" le sue parole. Getty Images

”Non avrei mai pensato di poter vincere i 100 - ha commentato la giapponese scoppiata in lacrime per l'emozione -. Ero meno fiduciosa rispetto alla qualificazione di cinque anni fa e pensavo di poter vincere solo in un lontano futuro. Mi sono però allenata per vincere”.

La Ikee aveva ripreso ad allenarsi a marzo 2020, dopo un ricovero di quasi dieci mesi, ed era tornata in gara a fine agosto dello stesso anno. Prima della malattia era considerata da tutti fra le favorite nei 100 metri farfalla per la medaglia d’oro ai giochi olimpici di casa.