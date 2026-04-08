Gli Azzurri al Quirinale, Fontana omaggia Mattarella: "Siamo quasi parte della sua famiglia" | Brignone: "Un onore"

Protagonista anche il Presidente Buonfiglio che ha raccontato la soddisfazione sua e non solo di fronte ai presenti: "Siamo onorati di essere qui. Avevamo davanti una sfida epocale, gareggiavamo in casa, non volevamo fare brutta figura. Oggi siamo qui con gioia, soddisfazione e orgoglio di essere qui a riportare la bandiera e a dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Questo incontro ha un sapore carico di gioia e gloria. Oggi, ancora più di prima, desidero iniziare questo incontro con la parola grazie". Poi i ringraziamenti al Capo dello Stato: "Grazie presidente per la vicinanza che ci ha mostrato durante l'Olimpiade, nessuno dimenticherà la sua presenza, la sua scelta di indossare la divisa dell'Italia, l'abbiamo sentita una di noi, momenti indimenticabili e storici, abbiamo fatto innamorare l'Italia, abbiamo fatto sentire a tutto il Paese l'orgoglio di essere italiani. Grazie anche ai tecnici, ai presidenti federali, ai gruppi sportivi militari".