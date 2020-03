Giochi nel 2021, Federica Pellegrini: "Spero che il mio fisico regga"

"Devo nuotare un altro anno, non ci voglio credere. Sembra una barzelletta, il destino. Avrei preferito gareggiare quest'anno ma, visto tutto quello che sta succedendo e che tanti atleti non hanno la possibilità di gareggiare, la decisione è giusta. Ci prepareremo al meglio. Dovremo riprogrammare tutto, speriamo che il fisico tenga botta ancora per un anno". Così, in una storia instagram, Federica Pellegrini commenta la decisione del Cio di rinviare i Giochi di Tokyo al 2021.