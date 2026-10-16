NFL, Jaguars-Texans si gioca a Londra e su Mediaset: diretta su Canale 20 domenica 18 alle 15.30

I Texans arrivano invece all'appuntamento con un bilancio di 1 vittoria e 4 sconfitte, ma sono in ripresa dopo il nettissimo 26-3 inflitto ai Tennessee Titans nell'ultimo turno. "Siamo un ottimo attacco anche noi e dobbiamo scendere in campo con totale fiducia nelle nostre capacità", ha rilanciato Lawrence alla vigilia della gara.