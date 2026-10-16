NFL, Jaguars-Texans si gioca a Londra e su Mediaset: diretta su Canale 20 domenica 18 alle 15.30
Presentazione della sfida di Wembley tra Jaguars e Texans: il riscatto di Lawrence, i problemi di formazione di Houston e le assenze chiave. Diretta su Canale 20 e sito
Domenica 18 ottobre alle 15.30 il leggendario palcoscenico di Wembley ospiterà uno scontro dell'AFC South carico di tensione e motivi d'interesse. I Jacksonville Jaguars affrontano gli Houston Texans nell'appuntamento valido per la Week 6, con l'obiettivo di riscattare la clamorosa rimonta subita nell'ultimo precedente, quando persero dopo aver gestito 19 punti di margine nell'ultimo quarto. Diretta in chiaro su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it.
Il quarterback di Jacksonville, Trevor Lawrence, punta a sfatare una vera e propria maledizione personale. Nelle dieci sfide disputate in carriera contro la franchigia texana, il regista ha un bilancio negativo di 3 vittorie e 7 sconfitte, caratterizzato da soli 8 touchdown a fronte di 11 intercetti subiti.
La partita vedrà entrambe le squadre fare i conti con defezioni pesantissime nei rispettivi organici. Gli Houston Texans sono volati in Inghilterra senza tre pedine fondamentali: il running back David Montgomery, il defensive back Jalen Pitre e il wide receiver Tank Dell, quest'ultimo ancora alle prese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio.
L'assenza di Montgomery darà maggior spazio al giovane Woody Marks, mentre la difesa dovrà riorganizzarsi senza Pitre. Sul fronte opposto, i Jaguars dovranno rinunciare al loro tackle sinistro titolare Anton Harrison, bloccato da un infortunio al ginocchio che richiederà un intervento chirurgico. La sua casella verrà occupata da Walker Little per proteggere le spalle del quarterback.
"Abbiamo un brutto ricordo nello stomaco dall'ultima volta che abbiamo affrontato questa squadra", ha ammesso il capo allenatore dei Jaguars Liam Coen nell'immediata vigilia del match. La franchigia della Florida vive tuttavia un momento di grande forma con 4 vittorie e 1 sola sconfitta, rinvigorita dal recente successo per 19-17 contro Philadelphia proprio sulla pista londinese.
I Texans arrivano invece all'appuntamento con un bilancio di 1 vittoria e 4 sconfitte, ma sono in ripresa dopo il nettissimo 26-3 inflitto ai Tennessee Titans nell'ultimo turno. "Siamo un ottimo attacco anche noi e dobbiamo scendere in campo con totale fiducia nelle nostre capacità", ha rilanciato Lawrence alla vigilia della gara.