Il Super Bowl più caro di sempre: posti Vip fino a 72mila dollari

Per assistere in prima persona alla finale tra Bengals e Rams bisogna sborsare almeno 1.000 dollari, per un posto all'ultimo anello

E' il costo più alto di sempre quello dei biglietti per assistere al Super Bowl numero 56, che il 13 febbraio metterà di fronte Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Per assistere in prima persona bisogna sborsare almeno 1.000 dollari, per un posto all'ultimo anello, ma l'importo medio è di 10.237 dollari, quasi il doppio rispetto all'anno scorso, con punte fino a oltre 72mila (64mila euro) per posti Vip.

E' quanto riporta Usa Today, citando il motore di ricerca Seat Geek. A partire da ieri pomeriggio, i biglietti di Seat Geek sono in vendita a 5.218 dollari l'uno, più tasse e commissioni che portano il totale a poco meno di 7.000. Il biglietto più economico di Ticketmaster con commissioni parte da 6.746,35 dollari e il massimo è 72.750 per un posto VIP nella sezione 111, a pochi metri dal campo. On Location, il fornitore ufficiale di ospitalità della NFL, offre pacchetti che vanno da 5.950 a 11.475 dollari per il settore club di livello premium.