Hockey su pista, Sarzana vince la Coppa Italia

Un trionfo contro ogni pronostico. Il Sarzana di Mirko Bertolucci compie un miracolo e vince l’edizione numero 52 della Coppa Italia, imponendosi al Forte dei Marmi per 3-2, con la tripletta del catalano Joan Galbas. In un palazzetto pieno, con grande rappresentanza della tifoseria ligure, i rossoneri giocano una gara perfetta, portando i rossoblu all’overtime e castigandoli con un gol di rara bellezza di un indemoniato Galbas. Per il club del presidente Corona si tratta del primo successo importante dopo due Confederation Cup vinte nell’epoca pre covid. I rossoneri hanno sollevato il trofeo con grande merito, vincendo tutte le partite dopo l’overtime. Nei quarti eliminando 4-3 il Trissino, dominatore del campionato e in semifinale il Lodi (7-3), che lo scorso anno fu in grado di vincere il double, campionato - coppa. Alla vigilia i favori del pronostico pendevano inevitabilmente per il Forte, che passava in vantaggio con Marc Gual, I rossoblu dopo il gol per larghi minuti sembravano avere il possesso del match, ma il Sarzana ha mostrato un’ottima attitudine difensiva. La teoria che le grandi vittorie nascono dalla difesa viene confermata dai rossoneri, che brillano per organizzazione di gioco. Così dalle ripartenze di Joan Galbas nascono le due reti,, sempre dal vertice di destra, che chiudono il primo tempo sull’1-2. Nella ripresa una magia di Xavi Rubio rimette il match in parità, poi, a parte un palo di Gual e un miracolo di Gnata su Rossi, si transita piacevolmente all’overtime, dove una bomba di Joan Galbas regala la coccarda tricolore al Sarzana. La festa dei liguri è durata l’intera notte, mentre Mirko Bertolucci fine match è incontenibile “È stata una vittoria del gruppo, del lavoro e del sacrificio. Ma devo ringraziare mio fratello Alessandro, che mi ha preparato la strada. Alla vigilia ero sicuro dei miei ragazzi, abbiamo mostrato una grande condizione fisica e mentale: non si battono Trissino, Lodi e Forte, sempre fuori casa, sempre dopo i supplementari”. Per Bertolucci è il primo trofeo da allenatore, dopo aver vinto 7 Coppe Italia in 14 finali da giocatore in grado di spostare gli equilibri in pista.

Marzia Cattini