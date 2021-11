Europei Hockey pista: Italia facile sulla Germania, ora si gioca il bronzo con il Portogallo

EUROPEI HOCKEY PISTA

Per gli azzurri la sfida coi padroni di casa, la finalissima è Spagna-Francia

Nel pomeriggio di ieri l’Italia ha battuto 4-1 la Germania e oggi giocherà la finale per il 3° posto contro il Portogallo padrone di casa. La finale dell’Europeo sarà un’inedita Spagna-Francia, con i galletti che per la prima volta nella loro storia si troveranno a competere per una finale continentale. Gli Azzurri restano esclusi dalla lotta per l’oro a causa proprio della sconfitta patita nel debutto contro i transalpini, un ko a cui hanno fatto seguito i pareggi contro Spagna e Portogallo e le vittorie con Andorra e Germania. Foto di Marzia Cattini

È stato un Europeo spettacolare e particolare, con le prime quattro che al termine della eliminatoria hanno perduto una partita a testa, un evento mai accaduto. A rompere le uova nel paniere ci ha pensato un calendario che, per la prima volta nella storia da quando si giocano gironi eliminatori e fasi finali, non ha previsto la disputa delle semifinali. Così se la sfida della 5^ giornata tra Spagna e Francia si fosse conclusa con una vittoria con due reti di scarto per gli spagnoli, sia Furie Rosse che francesi si sarebbero qualificate ai primi due posti che garantivano l’accesso alla finale. Così è stato. E, curiosamente, entrambe le squadre si ritroveranno di fronte ancora oggi, a 24 ore di distanza, per una gara che potrebbe regalare spettacolo.

Foto di Marzia Cattini

Italia-Germania è stato un match pragmatico, che ha regalato solo barlumi di emozioni, soprattutto ad inizio match. L’Italia è andata subito sotto per mano dell’attaccante del Correggio Max Thiel, ma al 3’ Verona pareggia insaccando sotto l’incrocio dei pali un gran tiro. Il gol regala convinzioni agli uomini del C.T. Alessandro Bertolucci, che a metà primo tempo alzano ritmo e velocità e scappano sul + 2 con la coppia di attaccanti in forza al Trissino, Davide Gavioli e Andrea Malagoli.

Ad inizio ripresa la Germania potrebbe aprire la contesa. Cartellino blu rifilato a Compagno, ma i tedeschi oltre a fallire il tiro diretto con Thiel, 4 secondi più tardi rimediano a loro volta un cartellino blu con l’esperto Karshau. Il bomber Ambrosio fallisce però la conclusione dai 7 e 40 e il successivo 3 contro 3 si conclude privo di segnature.

L’ultima rete è un pezzo di bravura di Checco Compagno, che va in gol con un potente tiro in diagonale sotto l’incrocio opposto. Ma gli Azzurri sono apparsi nettamente superiori ai tedeschi, assai più di quanto non reciti il 4-1 finale.

Tra L’Italia e una medaglia c’è di mezzo il Portogallo. I lusitani hanno vinto 11 delle 13 edizioni giocate in casa, conquistando l’argento solo nel burrascoso europeo di Barçelos 1985 e, sempre a Paredes, nel 2012, battuti in entrambe le occasioni da una Spagna fortissima. Viene persino difficile immaginare i campioni del Mondo senza una medaglia, ma l’Italia di Bertolucci ha dimostrato di possedere un gruppo solido, tanta qualità e molto carattere: in palio c’è un bronzo che pesa tantissimo e vincerlo avrebbe un sapore assai particolare.

Italia - Germania 4-1 (3-1)

Italia: Barozzi (C), Ipinazar, Gavioli, Ambrosio, Malagoli, Cocco, Verona, Illuzzi, Compagno, Gnata. C.T. Bertolucci Alessandro

Germania: Kutscha, Strieder, Thiel, Karschau (C), Zilken - Platz, Hages, Rath, Haas, Kreidewolf - Coach: Tobias Wahlen

MARCATORI P.T. 1’ Thiel, 3’ Verona, 12’ Gavioli, 24’57” Malagoli S.T. 6’ Compagno,

RISULTATI

1^ giornata

Italia - Francia 5-8 Spagna - Andorra 11-0 Portogallo - Germania 10-0

2^ giornata

Italia - Spagna 4-4 Germania - Andorra 5-1 Portogallo - Francia 3-5

3^ giornata

Germania - Spagna 2-11 Andorra - Francia 5-5 Portogallo - Italia 4-4

4^ giornata

Germania - Francia 2-5 Andorra - Italia 10-1 Portogallo - Spagna 10-9

5^ giornata

Italia - Germania 4-1 Spagna - Francia 3-1 Portogallo - Andorra 12-1

Classifica Spagna, Francia e Portogallo 10, Italia 8, Germania 3, Andorra 1.

Finali sabato 20 novembre 2021

15.30 5°/6° posto Germania - Andorra

18.00 3°/4° posto Italia - Portogallo

21.00 1°/2° posto Spagna - Francia

A cura di Paolo Virdi collaboratore Ufficio stampa Nazionale italiana hockey pista

Foto di Marzia Cattini