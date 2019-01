Ginnastica: l'esibizione è perfetta, Ohashi da 10

14/01/2019

Katelyn Ohashi ha colpito ancora e ha iniziato il 2019 come meglio non poteva. La 21enne ginnasta di UCLA ha lasciato pubblico e giudici senza parole ai Campionati Collegiate Challenge di Anaheim, in California. Sulle note delle hit pop più famose, tra le quali anche alcune di Michael Jackson, la Ohashi ha eseguito un esercizio da 10, grazie a una performance impeccabile e giudicata da molti esperti come la migliore di sempre nel corpo libero. Il video della sua esibizione è diventato presto virale.