WWE 2K Battlegrounds: il ring cerca nuovi campioni di wrestling

VIDEOGIOCHI

di

ALBERTO GASPARRI

Gli appassionati di wrestling quest'anno avranno una sola occasione per poter ammirare i loro beniamini in un videogioco fresco di uscita. Perché dopo la decisione di 2K di rimandare alla prossima stagione il lancio del nuovo capitolo di WWE, cancellando l'edizione 2021, l'unico ring a prendere vita è quello WWE 2K Battlegrounds. Si tratta della versione arcade in stile fumetto (o cartone animato, se preferite) realizzato dai ragazzi di Saber Interactive, che sbarca su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Non un gioco simulativo di uno degli sport più amati dagli americani (e non solo), ma nemmeno una triste parodia dei lottatori più pazzi e famosi del mondo. E il roster è di quelli da far paura: oltre 70 Superstar, Hall of Famer e Leggende della WWE, alle quali si aggiungeranno altri 60 personaggi previsti tramite aggiornamenti gratuiti tra cui "Macho Man" Randy Savage, Ultimate Warrior, Ric Flair e molti altri ancora. Insieme per dare vita a sfide da sogno come quelle tra Andre the Giant e Undertaker, Roman Reigns e The Rock, Charlotte Flair e Beth Phoenix, "Stone Cold" Steve Austin e John Cena o Edge e AJ Styles.

Tutte le Superstar utilizzano uno dei cinque stili di classe (Powerhouse, Technician, High-Flyer, Brawler e All-Rounder), ciascuno con le proprie mosse di combattimento, i propri punti di forza e punti deboli. I potenziamenti offensivi e difensivi in stile arcade, come il Pugno di Fuoco, il Respiro di Ghiaccio e il Terremoto, offrono poi un'ulteriore occasione di strategia che può cambiare rapidamente la direzione di una partita. Sono previste numerose modalità di gioco, sia in singolo, sia in multiplayer cooperativo e competitivo, online e locale, ma il cuore di questo WWE 2K Battlegrounds è la campagna single-player, raccontata attraverso uno stile fumettistico, dove i giocatori si alleano con "Stone Cold" Steve Austin e il leggendario avvocato Paul Heyman, mentre viaggiano per il mondo alla ricerca delle prossime Superstar della WWE.

A fare da sfondo ai combattimenti ci sono otto ambienti unici come l'Auto Shop o le Everglades, con elementi interattivi e oggetti da mischia quali martelli fiammeggianti, auto e moto, barili esplosivi e persino alligatori affamati. Se tutto questo non vi bastasse, potrete anche creare le vostre stelle personalizzate grazie al Superstar Creator, con a disposizione diversi tipi e dimensioni di corpo, tratti del viso, abbigliamento, capelli e stili di combattimento. E sono personalizzabili anche le arene.

Noi abbiamo deciso di effettuare la prova su Nintendo Switch. Perché? Perché si tratta del ritorno del wrestling della WWE sulla console di Kyoto dopo il flop di WWE 2K18, che, nonostante i tentativi di rimediare ai problemi tecnici con numerose patch, aveva mancato clamorosamente il bersaglio. Tanto da aver dovuto abbandonare il progetto anche negli anni seguenti. Per fortuna stavolta l'esito è stato ben diverso.

Fin dal menù, colorato e immediato, si capisce che è stato fatto davvero un bel lavoro. Non soltanto dal punto di vista dei contenuti e della loro realizzazione, ma anche della giocabilità. Non c'è infatti quasi bisogno di affidarsi al tutorial in stile fumetto per prendere confidenza con il gioco. Il fatto di essere un arcade vecchia maniera aiuta anche chi non è pratico di questo sport. I tasti sono stati semplificati, ma nonostante questo permettono di realizzare mosse speciali davvero spettacolari. Perché in WWE 2K Battlegrounds per vincere non bisogna solo schienare gli avversari, ma si possono anche lanciare nelle fauci di un alligatore o stendere tirandogli contro una moto. Qui la finzione videoludica supera anche quella della realtà...

Nonostante le caratteristiche di gioco propendano più per sfide rapide, come tutti gli arcade, anche la carriera ci ha convinto. Perché potrete decidere se puntare dritto all'obiettivo finale o dedicarvi a tutto il contorno per sbloccare più abilità e lottatori possibili grazie a un hub ramificato. Sarà importante, comunque, raccogliere un bel po' di credito da poter utilizzare nel negozio per sbloccare personaggi (quelli di partenza sono in realtà pochini) ed extra vari. Una missione un po' lunga se deciderete di non mettere mano al portafoglio, quello sì reale, per accorciare i tempi. Per il resto, comunque, avrete di che sbizzarrirvi visto che oltre alle diverse modalità, potrete anche scegliere diverse tipologie di match che vanno dal tag team alla mitica royal rumble. Il tutto per un divertimento a medio-lunga scadenza, completato da un comparto online veloce e senza troppi fronzoli.

Dal punto di vista realizzativo, su Switch il gioco pare aver trovato la sua dimensione ideale. Graficamente c'è poco da eccepire: animazioni ben confezionate, atleti molto fedeli alla realtà seppur in versione cartoon, tanti effetti speciali, ring dettagliati e ambientazioni divertenti, seppur un po' statiche. L'audio non stupisce per voci, suoni e tracce musicali, ma almeno le telecronache (in inglese) a due voci contribuiscono a creare la giusta atmosfera. L'unico punto forse un po' debole è l'editor di atleti e arene, che mette a disposizione non molte opzioni, sia fisiche, sia di mosse. Ma adesso non perdete tempo, il ring vi aspetta.