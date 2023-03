Wbsc eBaseball: Power Pros alle Olympic Esports Series 2023

VIDEOGIOCHI

Il titolo di Konami è stato scelto come gioco ufficiale del suo sport per l'Olimpiade virtuale voluta dal Cio: finali a Singapore a fine giugno

Alla battuta con "Wbsc eBaseball: Power Pros"

























1 di 14 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Wbsc eBaseball: Power Pros è stato nominato come uno dei titoli ufficiali delle Olympic Esports Series 2023, ospitate dal Comitato Olimpico Internazionale. Le Olympic Esports Series 2023 sono una competizione internazionale di eSports, creata dal CIO in collaborazione con le Federazioni internazionali e i publisher. Nove gli sport protagonisti delle competizioni e Wbsc eBaseball: Power Pros, gioco ufficiale della World Baseball Softball Confederation, è stato scelto come titolo ufficiale per il baseball.

Le qualificazioni per le diverse discipline inizieranno a marzo e le finali, evento clou delle Olympic Esports Week 2023, si svolgeranno al Suntec Centre di Singapore dal 22 al 25 giugno.

David Lappartient, Chair of the IOC Esports Liaison Group

"Il Movimento Olimpico riunisce le persone in una competizione pacifica. Le Olympic Esports Series 2023 ne sono la naturale continuazione, con l'ambizione di creare più opportunità sia per i giocatori sia per i fan delle competizioni d'élite. Non vediamo l'ora di vedere alcuni dei migliori player al mondo competere su questo palcoscenico globale e di esplorarne insieme tutte le opportunità - in ambito di salute, benessere, formazione e innovazione".

Michael Schmidt, direttore esecutivo del WBSC

"Siamo lieti che il baseball faccia parte di questa nuova esperienza olimpica e di collaborare ancora una volta con uno dei principali publisher al mondo, KONAMI, per offrire una competizione eSports di livello mondiale. La WBSC si rende conto dell'enorme potenziale degli eSports nel coinvolgere sempre nuovo pubblico e continua a lavorare instancabilmente per sviluppare e innovare questo mondo. Siamo pronti a portare il meglio del baseball virtuale alle Olympic Esports Series e alle finali di Singapore attraverso questo nuovo ed entusiasmante evento del CIO".

Konami Digital Entertainment Representative Director, President Hideki Hayakawa

"Siamo lieti di poter contribuire alla promozione del baseball attraverso la nostra partecipazione alle Olympic Esports Series. KONAMI è da sempre un fiero sostenitore dello sviluppo della comunità WBSC eBASEBALL. Collaborando con la WBSC nella sua visione di aumentare l'influenza dell'eBASEBALL e dei fan di baseball e softball, KONAMI continuerà, a fianco della WBSC, a promuovere e sostenere lo sviluppo sostenibile dell'eBASEBALL".