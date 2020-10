Giro d'Italia: bis per Ulissi, è trionfo azzurro a Monselice

GIRO D'ITALIA

Seconda vittoria nel Giro d'Italia 2020 per Diego Ulissi. Dopo la seconda tappa, la Alcamo-Agrigento, l'azzurro dell'UAE Team Emirates si aggiudica anche la Cervia-Monselice grazie alla volata finale, che gli consente di battere Joao Almeida. Per il corridore toscano, è l'ottavo successo di tappa della sua carriera nella corsa rosa. Il portoghese, arrivato secondo al traguardo, conserva la vetta della classifica generale.

Diego Ulissi fa bis nel Giro d'Italia 2020. L'azzurro riesce a conquistare la sua seconda tappa grazie alla volata perfetta, costruita grazie all'aiuto dei suoi compagni che, già a 20 km dall'arrivo, preparano l'accelerazione decisiva del toscano. Nell'avvio della tredicesima tappa, con partenza da Cervia, si crea un gruppo di sette corridori: Bouchard (Ag2r La Mondiale), Pellaud e Ravanelli (Androni Giocattoli - Sidermec), Contreras (Astana), Tonelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Vanhoucke (Lotto Soudal) e Lorenzo Rota (Vini Zabù-Brado), che tentano subito la fuga. Subito dietro i sette corridori, il gruppo degli inseguitori guidato da Peter Sagan. Con il passare dei km, il lo slovacco della Bora-Hansgrohe riduce lo svantaggio, mentre l'altro gruppo con in testa Demare, rimane ad un minuto di distacco. L'arrivo di Monselice, con il vantaggio dei sette in fuga che viene definitivamente annullato a pochi km dal traguardo, premia Diego Ulissi, che parte in volata e batte Joao Almeida, aggiudicandosi la sua seconda tappa in questo Giro d'Italia dopo la Alcamo-Agrigento, secondo appuntamento di questa edizione. Per l'azzurro dell'UAE Team Emirates è l'ottavo successo in una tappa della corsa rosa. Secondo al traguardo il portoghese della Deceuninck-Quick Step, che manca il primo successo di tappa ma conserva il primato in classifica generale.