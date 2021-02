Giro d'Italia 2021: partenza a Torino e arrivo a Milano dall'8 al 30 maggio

EDIZIONE 104

Ventuno tappe in cui si celebrerà l'Unità d'Italia i novant'anni della Maglia Rosa

Presentata l'edizione numero 104 del Giro d'Italia in programma dall'8 al 30 maggio. Sono 21 le tappe previste. Già note le prime tre frazioni, che si disputeranno in Piemonte: la corsa prenderà infatti il via da Torino, scelta per celebrare il 160° anniversario dell'Unità d'Italia, con una cronometro individuale di nove chilometri. Seconda tappa per velocisti con partenza da Stupinigi e arrivo a Novara (173 chilometri) mentre la terza partirà da Biella per arrivare a Canale dopo 187 chilometri. L'ultima frazione dovrebbe concludersi, come da tradizione, a Milano con un'altra cronometro. Verranno celebrati i 90 anni della maglia rosa, indossata per la prima volta da Learco Guerra il 10 maggio 1931.

"Sono appassionato di ciclismo e dello sport in generale da una vita. Il Giro è l'occasione per fare vedere il nostro Bel Paese. E' il simbolo e occasione di una ripartenza" ha commentato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. "L'arrivo a Milano è un classico, sarà bellissimo poter rivedere il Giro nel periodo in cui si sempre corso, in primavera - ha aggiunto Attilio Fontana, governatore della Lombardia -. Significativo che una tappa sia a Cortina, è una sorta di ideale collegamento, di fil rouge, tra le due città che ospiteranno le Olimpiadi del 2026".

Proprio il Piemonte ha dato i natali a Filippo Ganna, corridore italiano del team Ineos Grenadiers e protagonista del Giro 2020: "Sono felice della partenza nella mia regione, in Piemonte. Avremo una gran partenza, vogliamo difendere la maglia vinta lo scorso anno e magari partire nuovamente in rosa. Vogliamo far bene, spero ci sia tanta gente a vederci". Uno dei protagonisti potrebbe essere Remco Evenepoel dopo l'ultima sfortunata stagione: "Sono tornato ad allenarmi, il mio sogno e' essere pronto per il Giro. Il percorso sembra essere bello e difficile. Ora voglio scoprire l'atmosfera della corsa rosa e come sono i tifosi italiani. Tenete duro e ci vediamo presto".