Coronavirus, rinviato il Giro d'Italia a data da destinarsi

EMERGENZA CORONAVIRUS

E' stata rinviata a data da destinarsi, a causa dell'epidemia di coronavirus, la prossima edizione del Giro d'Italia, che sarebbe dovuta partire il 90 maggio in Ungheria. La società RCS, organizzatrice dell'evento, ha comunicato che "avendo preso conoscenza della situazione nazionale e internazionale si è deciso di rimandare il Giro 2020". Le nuove date della corsa rosa verranno comunicate soltanto dopo il 3 aprile.

IL COMUNICATO DI RCS

"Il Governo ungherese a causa del diffondersi del coronavirus ha dichiarato lo stato di emergenza che proibisce l’organizzazione di eventi di massa e rende impossibile organizzare eventi internazionali. Di conseguenza il Comitato Organizzatore delle tappe ungheresi del Giro d’Italia ha dichiarato l’impossibilità di ospitare la Grande Partenza della Corsa Rosa in Ungheria nelle date inizialmente previste. Le parti hanno ribadito la loro determinazione a lavorare insieme per consentire al Giro d’Italia di partire dall’Ungheria in una data successiva. RCS Sport, vista la situazione nazionale e internazionale, comunica che viene posticipata la data del Giro d’Italia 2020. La nuova data sarà annunciata non prima del 3 aprile quando termineranno le disposizioni previste dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020 e dopo che l’organizzazione si sarà confrontata con il Governo, gli Enti locali e territoriali e le Istituzioni sportive italiane e internazionali".

Nella tarda mattinata era arrivata la comunicazione del comitato ungherese dell'impossibilità di ospitare le prime tre tappe del Giro a causa del coronavirus. La prima era prevista il 9 maggio da Budapest, in Ungheria,un cronoprologo di 8.6 km“. Il giorno dopo la carovana si sarebbe dovuta spostare dalla capitale a Györ, per una seconda frazione di 195 km molto panoramica seguendo il Danubio con un finale per velocisti a Györ. Lunedì, alla fine, il saluto all'Ugheria con la Székesfehérvár - Nagykanizsa (204 km), tappa che costeggia quasi interamente il Lago Balaton, finale veloce, grandi stradoni. Roba da velocisti nonostante la leggera ascesa finale.