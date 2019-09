Ciclismo, Vuelta: Cavagna scatta e vince, la Movistar attacca Roglic poi si ferma

Remi Cavagna conquista in solitaria la 19.a tappa della Vuelta con arrivo a Toledo. Il francese esce dal gruppo dei fuggitivi di giornata a oltre 20 km dal traguardo e resiste sullo strappo finale. Roglic rimane in maglia rossa, ma rischia quando viene coinvolto in una caduta e la Movistar cerca di approfittare della situazione. Dopo circa 10 km all’attacco, però, Valverde intima ai compagni di aspettare lo sloveno che così rientra.

Doveva essere solo una tappa di passaggio la numero 19, con arrivo a Toledo dopo un durissimo strappo finale all’interno della città e invece la frazione regala emozioni e lascia argomenti di cui discutere. Il principale coinvolge Roglic e la Movistar. In una giornata caratterizzata da un forte e fastidioso vento laterale, lo sloveno rimane coinvolto in una caduta nel gruppo. Nessuna conseguenza per lui, ma il plotone si spezza, la Movistar si rende conto di cosa è successo e aumenta il ritmo. Roglic si mette all’inseguimento per ricucire, dopo circa 10 km a tutta, però, Valverde fa segno ai compagni di fermarsi per consentire alla maglia rossa di rientrare. Davanti a tutti, intanto, si è formato già a inizio giornata un gruppetto di undici corridori che vengono lasciati andare senza che però il vantaggio aumenti eccessivamente. Troppe squadre, infatti, vorrebbero giocarsi la tappa magari con una sorta di volata, nonostante gli ultimi chilometri presentino strappi anche con pendenze del 15% all’interno di Toledo. La mossa giusta tra gli attaccanti è quella del francese Cavagna che a 24 km dall’arrivo si lascia alle spalle i compagni di fuga per andarsene in solitaria. Il merito è quello di avere coraggio e di costruirsi un margine sufficiente per resistere al rientro del gruppo al completo anche sulle pendenze irregolari dell’arrivo. In classifica generale non cambia nulla, con il tappone di sabato ultima possibilità per provare a cambiare il finale di questa Vuelta.

ORDINE D’ARRIVO

1 Remi Cavagna (DECEUNINCK - QUICK – STEP) 03H 43' 34''

2 Sam Bennett BORA – HANSGROHE) + 00' 05''

3 Zdenek Stybar (DECEUNINCK - QUICK – STEP) s.t.

4 Philippe Gilbert (DECEUNINCK - QUICK – STEP) s.t.

5 Alejandro Valverde (MOVISTAR TEAM) s.t.

6 Tosh Van der Sande (LOTTO SOUDAL) + 00' 08''

7 Dylan Teuns (BAHRAIN – MERIDA) s.t.

8 Tadej Pogacar (UAE TEAM EMIRATES) s.t.

9 Miguel Angel Lopez Moreno (ASTANA PRO TEAM) s.t.

10 Primoz Roglic (TEAM JUMBO – VISMA) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 Primoz Roglic (TEAM JUMBO – VISMA) 75H 00' 33''

2 Alejandro Valverde (MOVISTAR TEAM) +02' 50''

3 Nairo Quintana (MOVISTAR TEAM) +03' 31''

4 Miguel Angel Lopez Moreno (ASTANA PRO TEAM) +04' 17''

5 Tadej Pogacar (UAE TEAM EMIRATES) +04' 49''

6 Rafal Majka (BORA – HANSGROHE) + 07' 46''

7 Wilco Keldermn (TEAM SUNWEB) +09' 46''

8 Carl Fredrik Hagen (LOTTO SOUDAL) +11' 50''

9 James Knox (DECEUNINCK - QUICK – STEP) +13' 23''

10 Marco Soler (MOVISTAR TEAM) +21' 09''