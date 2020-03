Ciclismo, il ds della Bardiani: "Non insultateci, ci alleniamo"

In tempi di quarantena, con moltissime persone chiuse in casa per l'emergenza coronavirus e costrette a muoversi solo per i bisogni essenziali, c'è poca tolleranza nei confronti di chi passeggia o va a farsi una sgambata in bicicletta. Roberto Reverberi, però, non accetta le critiche e gli insulti che stanno piovendo sui suoi ragazzi in questi giorni: "I nostri sono professionisti, quando li vedete passare in bicicletta loro stanno lavorando - ha detto il ds della Bardiani Csf alla Gazzetta di Reggio - Lo ripeto per chi non lo sapesse e continua a far polemiche veramente sterili in questo periodo: gli atleti possono allenarsi, in quanto questo è il loro lavoro".