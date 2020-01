Ciclismo:  Evenepoel, debutto al Giro d'Italia

Remco Evenepoel farà il suo debutto in un grande giro in occasione del Giro d'Italia 2020. È il suo team, la Deceuninck-Quick-Step, ad annunciarlo in una nota. La giovane promessa del ciclismo belga nella sua prima stagione nel World Tour ha ottenuto cinque successi, su tutti il trionfo nella classica di San Sebastian. "Non vedo l'ora di partecipare al Giro, la mia prima corsa a tappe di tre settimane. Sono felice che il team abbia risposto la sua fiducia in me e che mi abbia dato questa straordinaria opportunità - ha proseguito - Sarà una grande esperienza vedere come starò e come reagirò davanti a una gara di tre settimana impegnativa e piena di ostacoli, ma al tempo stesso sono molto entusiasta di scoprire il Giro. L'idea è quella di affrontarlo giorno per giorno e di vedere come andranno le cose". Evenepoel inizierà la sua stagione partecipando tra due settimane alla Vuelta a San Juan.